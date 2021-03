Ex-FPÖ-Politiker Schellenbacher verurteilt: Zwei Jahre und neun Monate Haft

Am Mittwoch musste sich der Ex-FPÖ-Politiker Schellenbacher vor Gericht wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida verantworten. Er wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Thomas Schellenbacher ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida zu zwei Jahren und neun Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Ein Schöffensenat (Vorsitz: Thomas Spreitzer) erachtete es als erwiesen an, dass der Ex-Politiker als Geschäftsführer einer auf Umwelt- und Verkehrstechnik spezialisierten Firma mit betrügerischen Machenschaften einen Millionenschaden angerichtet hatte.