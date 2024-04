Ex-Footballstar O.J. Simpson mit 76 Jahren gestorben

O.J. Simpson ist tot. Seine Familie informierte am Donnerstag über das Ableben des früheren Footballstars.

Der vor drei Jahrzehnten in einem weltweit Aufsehen erregenden Prozess vom Mordverdacht freigesprochene Ex-Footballstar O.J. Simpson ist gestorben. Simpson starb im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung, wie seine Familie am Donnerstag mitteilte.