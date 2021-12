Ex-"Bild"-Chef Reichelt soll zu Servus TV wechseln

Laut Tweet von "Correctiv"-Gründer Schraven soll Ex-"Bild"-Redakteur Julian Reichelt beim österreichischen Fernsehsender Servus TV anfangen. Servus TV kommentierte die Gerüchte nicht.

Reichelt dementiert Wechsel zu Servus TV

Reichelt dementierte gegenüber der deutschen Medienplattform "Medieninsider" den zuvor von David Schraven, Gründer der deutschen Faktencheck- und Rechercheplattform "Correctiv", am Dienstag auf Twitter in den Raum gestellten Wechsel. "Ich kann bestätigen, dass ich nach Österreich gehe. Allerdings nur in den Ski-Urlaub", so Reichelt.