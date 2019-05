Ewald Sacher ist neuer Präsident der Volkshilfe Österreich

Am Dienstag wurde Ewald Sacher zum Präsidenten der Volkshilfe Österreich gewählt uznd löst damit Barbara Gross ab, die seit 2015 an der Spitze der Organisation stand und nicht mehr kandidierte.

Der langjährige Präsident der Volkshilfe Niederösterreich und frühere SPÖ-Nationalratsabgeordnete löst Barbara Gross ab, die seit 2015 an der Spitze der Organisation stand und nun nicht mehr kandidierte. Sacher wurde bei der Bundeskonferenz der Volkshilfe in Wien einstimmig gewählt, hieß es in einer Aussendung.

Gross wies in ihrer Abschiedsrede laut Aussendung auf die “enorme Weiterentwicklung” der Organisation in den vergangenen vier Jahren hin: “Es waren bewegte Jahre, das Engagement in der Flüchtlingsbewegung und das großartige Benefizkonzert ‘voices for refugees’ am Wiener Heldenplatz sind vielen noch in guter Erinnerung.”