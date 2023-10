EVN wird keine Energieabschaltungen im Winter durchführen

Seitens der EVN wird es auch im kommenden Winter keine Energieabschaltungen geben.

Das hat Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) und ÖGB NÖ-Vorsitzender, am Freitag mitgeteilt. Er habe das Gespräch mit dem Energieversorger gesucht.

Bei Zahlungsproblemen keine Energieabschaltungen durch EVN

Dabei sei erreicht worden, dass Strom und Gas, Nah- und Fernwärme von 1. Dezember 2023 bis 31. März 2024 in keinem Haushalt, der von der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG oder EVN Wärme GmbH beliefert wird und Zahlungsprobleme hat, abgeschaltet werden. "Wir setzen auf konstruktive Gespräche, um wirksame Lösungen für betroffene Konsumentinnen und Konsumenten zu erzielen", so Wieser. Zusätzlich sei vereinbart worden, dass für den angeführten Zeitraum auch die Zinsen für Ratenzahlungen ausgesetzt werden.