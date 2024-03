Evangelische Kirche will Karfreitag nach wie vor als Feiertag zurück

Anlässlich des morgigen Karfreitags kommen aus der Evangelischen Kirche erneut Forderungen, den Karfreitag wieder zu einem Feiertag zu machen.

"Kämpfen kräftig weiter für den Feiertag"

Der lutherisch-evangelische Bischof Michael Chalupka sprach sich gegenüber der "Wiener Zeitung" einmal mehr für einen zusätzlichen Feiertag für alle am Karfreitag aus. Dieselbe Forderung erhoben die evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer im Burgenland laut Kathpress in einem Offenen Brief.

Die Abschaffung des Karfreitags als gesetzlicher Feiertag sei "bis heute in schmerzlicher Erinnerung", heißt es in dem Schreiben. Der Kärntner evangelische Superintendent Manfred Sauer wiederum kündigte gegenüber der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag) an, in der Frage im heurigen Wahljahr "nichts unversucht" zu lassen. "Wir kämpfen kräftig weiter für den Feiertag, nicht nur für Protestanten, sondern für alle Christen", so Sauer.