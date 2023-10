Evakuierungsflüge für Österreicher aus Israel vorerst abgeschlossen

Die Evakuierungsflüge für Österreicherinnen und Österreicher aus Israel sind nach Angaben des Außenministeriums vorerst abgeschlossen.

Am Flughafen Wien-Schwechat landete am Freitagnachmittag eine weitere vom Außenministerium organisierte Evakuierungsmaschine der Austrian Airlines aus Tel Aviv. In dem Flugzeug Pyhrn-Eisenwurzen konnten 162 Personen sicher nach Österreich gebracht werden, teilte das Außenministerium mit.