Eva Wutti läuft beim VCM nur Halbdistanz

ÖLV-Rekordhalterin Eva Wutti wird am Sonntag nicht wie geplant an den Staatsmeisterschaften im Rahmen des Wien-Marathons teilnehmen.

Die ÖM-Titelverteidigerin tritt stattdessen über die halbe Distanz an. Peter Herzog und Lemawork Ketema fehlen wenige Wochen nach ihren Auftritten im Olympia-Marathon beim VCM. Ebenso Valentin Pfeil und Stephan Listabarth, die ihre Leistungssportkarrieren beendet haben, sowie Timon Theuer und Christian Steinhammer.

Staatsmeister Isaac Kosgei wird zwar antreten, aufgrund einer neuen Bestimmung im ÖLV-Regelwerk wird der seit Jahren in Linz lebende Kenianer diesmal aber nicht in die ÖM-Wertung aufgenommen. In Abwesenheit der Genannten sind Victoria Schenk und Marathondebütant Hans-Peter Innerhofer die Favoriten auf die nationalen Titel.