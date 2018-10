EuroSkills 2018: Exzellenter Hotelrezeptionist aus Wien gewinnt Auszeichnung

Zwischen dem 25. und 29. September fanden die 6. Berufseuropameisterschaften statt. Der junge Gewinner, Oliver Konstantin Klocke, kommt aus Wien und wurde mit dem "Medaillon für Excellence" ausgezeichnet.

“Eine tolle Leistung, die wieder einmal dokumentiert, dass die Wiener Lehrlinge durch die ausgezeichnete Ausbildung in den Tourismusunternehmen top sind”, freut sich Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien über das “Medaillon for Excellence” des Wiener Teilnehmers Oliver Konstantin Klocke bei den europäischen Berufsmeisterschaften EuroSkills 2018.

Ausgebildet wurde der Gewinner im Imperial Riding School Renaissance Hotel im dritten Wiener Gemeindebezirk. “Der Ausbildnerbetrieb unseres Europameisters zeigte großes Engagement und Verständnis für das Fehlen ihres Mitarbeiters aufgrund zahlreicher Trainings als Vorbereitung für die Berufsmeisterschaften. Das ist nicht selbstverständlich, da dem Unternehmer jemand in der Belegschaft fehlt”, so Grießler.

Zwischen 25. und 29. September fanden die 6. Berufseuropameisterschaften in Budapest statt. An den Wettkämpfen nahmen mehr als 500 Teilnehmer aus 28 Nationen teil. Diese kämpften in 38 Berufskategorien um den begehrten Europameistertitel. Rund 80.000 Besucher kamen, um den Wettbewerben beizuwohnen. Österreich war mit einem starken Team von 43 Teilnehmern in 36 Berufen vertreten, die Qualifikationsbewerbe “AustrianSkills” fanden im Herbst 2016 statt.