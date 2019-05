EuroPride 2019 in Wien: Almdudler präsentiert limitierte "Pride" Edition

Anlässlich der EuroPride 2019 in Wien, wird es eine Special-Edition von Almdudler Original geben - die "Pride" Edition.

Anlässlich der EuroPride 2019 stellt Almdudler eine besondere Überraschung vor. Am 7. Mai erscheint die limitierte “Pride” Edition und wird bei ausgewählten Gastronomen erhältlich sein. Auf der 0,35L Glasmehrwegflasche werden die beiden Trachtenpärchen – Marianne und Marianne sowie Jakob und Jakob – in Regenbogenfarben abgebildet.

“Pride” Edition wird am Wiener Rathausplatz präsentiert

Die “Pride” Edition kann beim Getränkehändler Rudolf Ammersin über bestellung@ammersin.at oder 02236/312199-0 bestellt werden. Auch in den drei Ammersin-Shops in Margareten, Speising sowie in Brunn am Gebirge ist die limitierte “Pride” Edition für Selbstabholer ab 17.5.2019 erhältlich.