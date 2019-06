EuroPride 2019: Die "Fegenbogenparade" der 48er putzt hinterher

Wie bei Großevents in Wien üblich, ist auch bei der EuroPride die MA 48 im Großeinsatz: Die orange "Fegenbogenparade" sorgt wie gewohnt dafür, dass Wien blitzblank bleibt - auch bei der Regenbogenparade.

Die "Fegenbogenparade" folgt der Regenbogenparade über den Ring

Auch ein MA 48-Tornado dreht seine Runden

Wiener Linien führen Parade mit bunten Schienen-Sonderfahrzeugen

An der Parade nehmen auch die Wiener Linien teil. Die Wiener Linien unterstützen die LGBTIQ-Community bereits seit vielen Jahren und führen traditionell die Regenbogenparade an. Heuer sind die Wiener Linien Partner der EuroPride 2019 und führen den Festzug der Parade am Samstag mit zwei Schienen-Sonderfahrzeugen. Die Wagen wurden neu gebrandet und erstrahlen in frischem Regenbogen-Design. Auch alle Straßenbahnen sind im Pride-Monat als starkes Zeichen für Toleranz und Akzeptanz mit Regenbogenfähnchen geschmückt.