Europol-Schwerpunktaktion: Fünf Festnahmen in Murau

Fünf Männer sind in der Steiermark nach einer europaweiten Schwerpunktaktion von Europol im Juni festgenommen worden.

150 steirische Beamte an Europol-Schwerpunktaktion in Murau beteiligt

Beamte kontrollierten zwischen dem 10. und 17. Juni in der Steiermark rund 100 Örtlichkeiten. Über 1.000 Kontrollen wurden durchgeführt, in Murau wurden fünf Männer aus Sri Lanka festgenommen, die bei einem Campingplatz illegal beschäftigt waren, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. An die 150 steirische Beamte aus den Polizeiinspektionen, dem fremdenpolizeilichen Dienst in den Bezirken sowie der Fremdenpolizei waren während der Schwerpunktaktion im Einsatz - unterstützt von der Finanzpolizei und den Arbeitsinspektoraten. Kontrolliert wurden insbesondere in Betrieben der Gastronomie sowie der Land- und Forstwirtschaft, hieß es in der Aussendung. Innerhalb von sieben Tagen wurden 665 Personen aus 28 Nationen überprüft, daneben wurden 120 Fahrzeuge sowie Dokumente unter die Lupe genommen. Dabei kam es zu 37 Anzeigen.