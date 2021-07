"Europe Readr": ÖBB-Kunden erhalten Zugriff auf digitale Bücher

Wer in einem von über 300 ÖBB-Zügen unterwegs ist, der kann ab sofort aus einer digitalen Bibliothek auswählen.

Denn im Rahmen des EU-Projekts "Europe Readr", initiiert von der slowenischen Ratspräsidentschaft, sind über das "Railnet", dem On-Bord-WLAN-Portal der Bundesbahnen, literarische Werke aus allen 27 Mitgliedsstaaten kostenlos abrufbar, teilten die ÖBB am Montag mit.

"Europe Readr": EU-Länder mit einem Buch vertreten

Jeder Mitgliedsstaat ist mit einem Werk vertreten, das in seiner Originalsprache und in Englisch auf der Website www.europereadr.eu zur Verfügung steht. Der österreichische Beitrag ist Michael Rohers "Fridolin Franse frisiert" ("Fridolin's Hair Salon"), ein detail- wie fantasiereich illustriertes Bilderbuch, in dem ein Friseurbesuch zum visuellen Abenteuer wird.