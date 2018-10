"Europa zuerst!": Internationale Konferenz heuer in Wien

Von 2. bis 4. November findet die internationale Konferenz "Europa zuerst!" statt. Unter anderem werden Daniel Cohn-Bendit und Claus Leggewie mit diskutieren.

Beinahe 35 Jahre lang kommen Redakteure europäischer Kulturzeitschriften zusammen, um über Themen in Kultur und Politik zu sprechen. Heuer ist der Ort der Zusammenkunft Wien.

Viel Programm bei “Europa zuerst!” in Wien

Es ist das 29. European Meeting of Cultural Journals. Mehr als hundert Teilnehmer werden in Wien erwartet. In der Alten Schmiede soll über Populismus, Demokratie und die Rolle der Medien diskutiert werden. Eine Diskussion mit Daniel Cohn-Bendit und Claus Leggewie soll die Veranstaltung eröffnen. Weiters werden Themen wie Populismus, Auswirkungen des Internets auf die Demokratie und die Bedeutung von Kulturzeitschriften behandelt. Workshops und Präsentationen werden Auskunft über die Themen geben. Außerdem ist ein Besuch im Haus der Geschichte Österreich geplant.