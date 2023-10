Europa: Nur 26 Prozent der Filmemacher sind weiblich

Bei europäischen Spielfilmproduktionen sind Frauen in den Beschäftigtenrängen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert.

Europa: Nur 26 Prozent der Regieführenden sind weiblich

Nur 33 Prozent der Spielfilmdrehbücher von Autorinnen

Dokumentarfilm das Filmgenre mit höchstem weiblichen Anteil

Weitere zentrale Erkenntnisse: Mit Ausnahme der Filmmontage haben weibliche Fachkräfte in Filmcrews im Durchschnitt an etwas weniger Filmen mitgearbeitet als ihre männlichen Kollegen. Weibliche Fachkräfte in Schlüsselpositionen von Filmcrews arbeiteten tendenziell häufiger als ihre männlichen Kollegen in Teams sowie in gemischtgeschlechtlichen Konstellationen, geht aus dem Bericht hervor. Berücksichtigt man alle Crew-Rollen, war Dokumentarfilm das Filmgenre mit dem höchsten Anteil an weiblichen Fachkräften. Die Daten deuten auf eine positive Korrelation zwischen der Anwesenheit mindestens einer Co-Regisseurin und einem höheren Frauenanteil in Filmcrews hin.