Europa League: Italiener Rocchi leitet Finale zwischen Chelsea und Arsenal

Damit wären sie im Falle eines Ausscheidens in der Folge fix in der Gruppenphase der Europa League dabei. Sollte Arsenal triumphieren, müssten die Linzer bereits in der zweiten Runde in den Bewerb einsteigen und dann wären in der Gruppenphase gleich fünf englische Vereine vertreten. Der 45-jährige Rocchi pfiff diese Saison in sechs Champions-League-Spielen.

(APA/Red)