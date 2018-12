Europa-League-Sechzehntelfinale: Die Ergebnisse der Auslosung

Heute wurden die neuen Spiel-Partien für die Europa League ausgelost. Rapid Wien hat einen besonders schweren Gegner zugelost bekommen.

Die am Montag am UEFA-Sitz in Nyon vorgenommene Sechzehntelfinal-Auslosung für die Fußball-Europa-League hat Rapid mit Inter Mailand einen ganz schweren Gegner gebracht. Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg trifft auf den belgischen Meister Club Brügge. Spieltermine sind der 14. und 21. Februar. Rapid spielt zuerst daheim, Salzburg hat im Rückspiel Heimvorteil.

Europa League: Spieltermine

Das Sechzehntelfinale wird am 12. und 14., sowie am 20. und 21. Februar ausgetragen. Das Achtefinale findet am 7. und am 14. März, das Viertelfinale am 11. und am 18. April und das Halbfinale am 2. und 9. Mai statt. Das Finale wird am 29. Mai in Baku ausgetragen.