Europa League-Abend: Rapid und LASK gegen Londons Fußball-Adel

Am Donnerstagabend startet die Europa League-Gruppenphase und gleich drei österreichische Klubs sind mit dabei. Rapid Wien und LASK Linz treffen auf Londoner Topclubs, während der WAC es mit ZSKA Moksau zu tun bekommt.

Es wären aus Sicht Rapids und des LASK wahre Fußballfeste gegen Londoner Topclubs geworden. Corona aber macht den Emotionen am Donnerstag einen dicken Strich durch die Rechnung, die Partien von Grün-Weiß gegen Arsenal (18.55 Uhr) sowie das Gastspiel der Linzer bei Tottenham Hotspur (21.00) gehen quasi ohne Zuschauer über die Bühne. An der Bedeutung der historischen Duelle ändert das freilich wenig.

Arsenal und Tottenham: Londons Fußball-Adel



Es sind Begegnungen mit Londons Fußball-Adel, die den beiden heimischen Clubs bevorstehen. Tottenham wurde 1882, Arsenal 1886 gegründet. Nur Fulham (1879), Leyton Orient (1881), die Queens Park Rangers (1882) und Millwall (1885) spielen diesbezüglich in der selben Liga - mit Ausnahme Fulhams sportlich aber nicht mehr in der höchsten von England. 104 Saisonen gehört Arsenal dem Oberhaus an, Tottenham ist mit 86 Saisonen in dieser Londoner Liste Zweiter gleichauf mit Chelsea.