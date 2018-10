"Europa.Cafe": Kreatives Projekt in Wien ausgezeichnet

Heute Abend wird der Europa-Staatspreis in Wien vergeben. Dem Projekt "Europa.Cafe" ist es gelungen, die EU für Bürger greifbar zu machen.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) vergibt am heutigen Dienstagabend den Europa-Staatspreis. Diese Auszeichnung geht heuer an das Projekt “Europa.Cafe”. Es sei “ein gelungenes Beispiel dafür, wie man kreativ die Europäische Union für den einzelnen Bürger greifbar machen kann”, sagte Kneissl im Vorfeld in einer Aussendung.