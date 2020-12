EuroMillionen erreicht erstmals 200-Millionen-Marke

Am kommenden Freitag erreicht der Europot erstmals in der 16-jährigen Geschichte von EuroMillionen die Marke von 200 Millionen Euro und damit seinen Maximalwert.

Bei der vorangegangenen Ziehung am Dienstag tippten ein Tiroler und ein Wiener "5 plus 1 Richtige" und gewannen damit immerhin jeweils rund 329.000 Euro. Die "5 plus 2 Richtigen" hätten 179 Millionen Euro gebracht.