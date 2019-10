Eurofighter-Piloten: Überschalltraining ab 21. Oktober über Österreich

Vom 21. bis 31. Oktober absolvieren die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres wieder Abfangmanöver im Überschallbereich über Österreich.

Pro Tag (außer an Sonntagen) sind in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr jeweils zwei Überschallflüge vorgesehen. Es wurden wie gewohnt einige Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelästigung gering zu halten, teilte das Bundesheer am Mittwoch mit.