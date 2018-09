Eukalyptus "Made in Austria" für Koalamännchen im Tiergarten Schönbrunn

Wirri Wirri ist das einzige Koalamännchen im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Grundsätzlich speisen Koalas Eukalyptus, doch da der Aufwand sehr groß ist, versucht der Zoo nun eigens zehn Arten der Pflanze anzubauen.

Anbau von Eukalyptus-Arten in Alt-Simmering begonnen

“Wir hatten früher schon eine kleine Menge an Eukalyptus in einem Glashaus in Wien als eiserne Reserve, aber jetzt haben unsere Gärtner mit dem Anbau im größeren Stil begonnen”, berichtete Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. In einem gemieteten Glashaus in Alt-Simmering entsteht auf 600 Quadratmetern eine Plantage mit zehn Eukalyptus-Arten. “Wir können bereits die ersten Triebe ernten”, sagte Zoo-Gärtner Konrad Käfer.