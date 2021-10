EuGH verurteilt Polen zur Zahlung einer Million Euro täglich

Der Europäische Gerichtshof hat Polen zur Zahlung eines täglichen Zwangsgeldes verurteilt. Der Grund dafür ist die Weigerung des Landes, höchstrichterliche Entscheidungen zur Justizreform umzusetzen.

EuGH-Entscheidung will Arbeit der Disziplinarkammer stoppen

Strafzahlungen so lange fällig, bis Polen den EuGH-Anordnungen folgt

Die Finanzsanktionen gegen Polen waren am 9. September von der für die Überwachung des Rechtsstaatlichkeit in der EU zuständigen EU-Kommission beantragt worden. Sie werden nun so lange fällig, bis Polen den Anordnungen des EuGH Folge leistet.

"Justizsysteme in der Europäischen Union müsen unabhänging sein"

EuGH entschied im Juli, dass Polen gegen europäisches Recht verstößt

Disziplinarkammer als Herzstück der rechtsnationalen Regierung

EuGH verdonnert Polen zu Zwangszahlungen

Bereits am 20. September war Polen wegen des Braunkohle-Abbaus Turów an der Grenze zu Deutschland vom EuGH zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Trotz einstweiliger EuGH-Anordnung vom Mai habe Warschau den Braunkohle-Abbau nicht gestoppt, hieß es damals in einer Anordnung der EuGH-Vizepräsidentin Rosario Silva de Lapuerta. Deshalb müsse Polen ab sofort für jeden Tag, an dem es der Anordnung nicht nachkomme, 500 000 Euro Strafe in das EU-Budget zahlen.