EU will Journalisten und Menschenrechtsaktivisten besser schützen

Journalisten und Menschenrechtsaktivisten sollen in Zukunft in der EU besser vor unberechtigten Rechtsstreitigkeiten geschützt sein.

Die Mitgliedsstaaten der EU stimmten am Dienstag für ein neues EU-Gesetz, wie angekündigt wurde. Das Ziel ist, Individuen und Gruppen zu sichern, die sich in Feldern wie Menschenrechte, Umweltschutz oder der Bekämpfung von Falschinformationen und Korruption engagieren.

Slapp-Klagen gegen Journalisten sollen schneller abgewiesen werden können

Entschädigung für missbräuchliche Klagen

Reporter ohne Grenzen fordert rasche Umsetzung für besseren Schutz für Journalisten

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) bezeichnete die politische Einigung als wichtigen Meilenstein, forderte aber gleichzeitig eine ambitionierte Umsetzung in deutsches Recht. "Die Vorgaben der Richtlinie sind ein Minimalstandard, über den Deutschland in seinem Gesetz hinausgehen sollte", teilte die Organisation auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Es sollte klargestellt werden, ab wann ein Einschüchterungsverfahren so offensichtlich missbräuchlich ist, dass es von einem Gericht frühzeitig abgewiesen werden kann." Um den Schutz vor Einschüchterungsklagen in der Praxis effektiv zu machen, müsse die Thematik außerdem in die Weiterbildung von Juristen einfließen.