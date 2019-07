EU-weit gesuchter Dealer am Flughafen Wien gefasst

Ein EU-weit gesuchter Drogendealer aus Costa Rica ist vergangene Woche am Flughafen Wien festgenommen worden. Er soll rund sechs Tonnen Kokain nach Spanien geschmuggelt haben.

Ein per EU-Haftbefehl gesuchter Drogendealer ist vergangene Woche am Flughafen Wien festgenommen worden. Der Mann wollte eigentlich weiterfliegen und wurde bei der Zwischenlandung gefasst, bestätigte Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamts (BK), einen Bericht des "Kurier". Der 41-Jährige aus Costa Rica soll der Drahtzieher eines sechs Tonnen Kokain-Deals in Spanien gewesen sein.

Sechs Tonnen Kokain nach Spanien verfrachtet

Der Mann sitzt laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg in Korneuburg in Übergabehaft, berichtete der "Kurier". Rund sechs Tonnen Kokain waren im vergangenen Oktober in einem Industriegebiet in Malaga in Bananenkisten aus Costa Rica versteckt entdeckt worden und wurden beschlagnahmt. Die Ware war für den europäischen Markt bestimmt, mehrere Personen wurden gefasst, auch Waffen und Geld beschlagnahmt.