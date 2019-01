EU-Verfahren auch wegen Artenschutz und Gesundheitskosten

Neben dem Verfahren zur Familienbeihilfe geht die EU auch in anderen Bereichen gegen Österreich vor. Dabei geht es etwa um Artenschutz oder Gesundheitskosten.

Gesundheitskosten vollständig erstatten

Außerdem forderte die EU-Kommission die österreichischen Behörden auf, dafür zu sorgen, dass die Kosten einer Behandlung in einem anderen EU-Land im Rahmen der EU-Richtlinie über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung bis zu der Höhe erstattet werden, die für eine Behandlung in Österreich gilt. In der Richtlinie sind die Rechte von Patienten geregelt, die sich in einem anderen EU-Staat medizinisch behandeln lassen und nach ihrer Rückkehr eine Kostenerstattung beantragen. Österreich hat auch hier zwei Monate Zeit, um auf die Beanstandungen zu reagieren. Andernfalls kann die Kommission ein weiteres Mahnschreiben schicken und letztlich auch vor dem EuGH klagen.