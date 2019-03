EU-Urheberrecht: Blümel wirbt um Zustimmung

In einem Offenen Brief hat Gernot Blümel um Zustimmung für die EU-Urheberrechtsreform.

Einen Tag vor der Abstimmung im EU-Parlament über die EU-Urheberrechtsreform hat der österreichische Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) in einem Offenen Brief an die Abgeordneten um Zustimmung für das Vorhaben geworben. “Die Copyright Directive ist ein dringend notwendiger Schritt in die richtige Richtung”, schrieb Blümel am Montag.