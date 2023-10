EU-Staaten: Israel hat Recht auf Selbstverteidigung

Die EU-Mitgliedsstaaten haben betont, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung hat und gleichzeitig auf die Einhaltung des Völkerrechts gedrängt.

Israel habe das Recht, sich "im Einklang mit dem humanitären und internationalen Recht gegen die gewalttätigen und wahllosen Angriffe" der radikalislamischen Hamas zu verteidigen, hieß es am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitglieder.

EU-Staaten betonen Israels Recht auf Selbstverteidigung

Großangriff der radikalislamischen Hamas

Nach dem Großangriff der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas am 7. Oktober bereitet Israel derzeit eine großangelegte Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet vor. Im Vorfeld hat Israel 1,1 Millionen Bewohner im Norden des Gazastreifens aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Israel hatte das Palästinensergebiet als Reaktion auf den Hamas-Angriff vollständig abgeriegelt. Nach Angaben der US-Regierung stellte Israel am Sonntag wieder die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens her.