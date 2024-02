EU-Mission Aspides: Österreich schickt Offiziere

Österreich beteiligt sich mit zwei Offizieren an der maritimen EU-Mission "European Union Naval Force Aspides" im Roten Meer.

Wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgab, können im Bedarfsfall bis zu fünf Personen entsendet werden. Die Experten werden demnach im Hauptquartier der Mission in der griechischen Stadt Larissa ihr Know-how in den Bereichen Logistik und Informations- und Kommunikationstechnologie einbringen.