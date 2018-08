Italien will die Last der "Sophia"-Mission nicht mehr alleine tragen.

Italien will die Last der "Sophia"-Mission nicht mehr alleine tragen. ©APA/AFP/JOHN THYS

EU-Ministertreffen in Wien: Italien will Änderung von "Sophia"-Mission fordern

Italien will am Donnerstag beim informellen Treffen der EU-Verteidigungsminister in Wien einen Vorschlag zur Änderung der Regen der EU-Mission "Sophia" vorschlagen.

Italien dürfe nicht mehr als exklusiver Landungsort für im Mittelmeer gerettete Migranten betrachtet werden, verlautete aus dem Verteidigungsministerium in Rom.