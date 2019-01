EU-Mandatarin greift Kurz wegen Familienbeihilfe an:"Völlige Verachtung"

Die EU-Abgeordnete Maria Grapini greift im Streit um die Familienbeihilfen-Kürzung den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an. Sie wirft ihm "völlige Verachtung" ihrem Land gegenüber vor.

Grapini kündigte am Sonntag an, schon am Montag die EU-Kommission in einer Anfrage zum Eingreifen auffordern zu wollen. Wo urlaubt Klaus Iohannis jetzt, wenn sein österreichischer Kumpel die Rechte rumänischer Kinder verletzt, in einer Impertinenz, die Europa noch nie gesehen hat?”, schrieb die ehemalige rumänische Tourismusministerin, die der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament angehört. “Sind auch jetzt noch wahltaktische Überlegungen dem rumänischen Präsidenten wichtiger als das Schicksal unserer Kinder in Österreich?”