EU-Heiz-Studie: 1,8 Prozent der Österreicher können Wohnung nicht genügend heizen

Die kalte Jahreszeit stellt eine große Herausforderung dar: In der EU waren im Jahr 2019 rund 6,9 Prozent der Menschen nicht in der Lage, ihre Wohnung ausreichend zu heizen, wie die EU-SILC-Erhebung ergeben hat.

In Österreich und Finnland (je 1,8 Prozent) waren verhältnismäßig am wenigsten Bürger betroffen. In Schweden waren es 1,9 Prozent, in Deutschland 2,5 Prozent. Am häufigsten mussten Bulgaren (30,1 Prozent), Litauer (26,7 Prozent) und Zyprioten (21 Prozent) in einem zu kalten Heim sitzen.