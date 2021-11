EU-Eingreiftruppe mit Neutralität vereinbar

Nach Ansicht von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) steht die Neutralität Österreichs der geplanten schnellen militärischen EU-Eingreiftruppe nicht im Weg.

"Selbstverständlich passt das zusammen", antwortete Tanner am Dienstag vor einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen in Brüssel auf eine entsprechende Frage. Dabei verwies sie auch auf die Teilnahme Österreichs an den bisher nie eingesetzten Battle Groups. "Das ist Neutralität, die gelebt wird", so Tanner.

Tanner: EU-Eingreiftruppe ist mit Österreichs Neutralität vereinbar

Tanner forderte schneller und entschlossener zu Handeln in EU

Diskutiert werden sollen auch die Auslandsmissionen

Diskutiert werden sollen bei dem heutigen Treffen auch die Auslandsmissionen. "Wir brauchen als Österreich unser Licht nicht unter den Scheffel stellen", sagte Tanner mit Blick auf die Teilnahme des Bundesheeres an 14 Missionen. Österreich wird zudem ab Jahresende für sechs Monate und bereits zum zweiten Mal das Kommando der EU-Trainingsmission für malische Streitkräfte (EUTM), an der derzeit zehn Bundesheersoldaten teilnehmen, übernehmen.

Russischer Truppenaufmarsch vor Ukraine kein großes Them

Der jüngste Truppenaufmarsch Russlands an der Grenze zur Ukraine wird laut Tanner am Dienstag "nicht so das große Thema sein", doch aber die Tausenden Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze. Die Verteidigungsministerin sprach von "menschenverachtenden Aktionen, in Wahrheit ist es hybride Kriegsführung". Die neuen EU-Sanktionen begrüßte Tanner.