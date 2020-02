EU-Budget: Kogler sieht Veto-Drohung "wahrscheinlich populistisch"

Vizekanzler Kogler bezeichnete die Veto-Drohung rund um das EU-Budget von Kanzler Kurz indirekt als "populistisch".

Vizekanzler Werner Kogler hat sich am Samstag in zwei Interviews gegen die Veto-Drohung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Sachen EU-Budget gewandt. In Ö1 nannte der Grüne Bundessprecher die entsprechende Vorgangsweise "uneuropäisch und überzogen". In der "Presse am Sonntag" hält er dem Regierungschef indirekt Populismus vor.