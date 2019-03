EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier in Wien

Nach Einschätzung des EU-Brexit-Chefverhandlers Michel Barnier ist eine Verlängerung der Verhandlungsperiode möglich - allerdings stelle sich die Frage, "wofür und wozu".

Kurz sagte, er hoffe, dass es bei der nächsten Abstimmung im britischen Unterhaus eine Mehrheit für das Brexit-Abkommen geben werde. “Sollte es mehr Zeit brauchen, sollte es nicht möglich sein, diesen geordneten Brexit bis in den März stattfinden zu lassen, so werden wir uns dafür einsetzen, dass es zu einer Verlängerung kommt.” Diese könne selbstverständlich nur stattfinden, “wenn (Premierministerin) Theresa May das möchte und auch einen Antrag dafür stellt”.

Barnier sagte, er sei froh, wieder in Wien zu sein, wo er zum fünften Mal in dieser Funktion zu Gast sei. Er sprach von einem “schwierigen Zeitpunkt” in den Brexit-Verhandlungen, denn das Vereinigte Königreich habe sich ja entschieden, die EU am 29. März zu verlassen, also in einem Monat. “Es bleibt uns also sehr wenig Zeit. Ich habe immer wieder gesagt, dass die Uhr tickt.”