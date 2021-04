EU berät Bezeichnungen: Pflanzendrinks als Milch-Alternative?

Am Mittwoch berät der EU-Ministerrat, das EU-parlament und die EU-Kommission darüber, ob pflanzliche Produkte wie aus Soja, Hafer, Mandel oder Reis noch als Alternative zu Milch beworben werden dürfen.

Über diese Frage beraten am Mittwoch der EU-Ministerrat, das EU-Parlament und die EU-Kommission in einer sogenannten Trilog-Verhandlung. Diskutiert werden Einschränkungen, die verhindern sollen, dass tierische Milchprodukte und pflanzliche Alternativen keinesfalls mehr miteinander in Verbindung gebracht werden. Wörter wie "Butterersatz" könnten bald verboten sein.