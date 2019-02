EU: Auto-Neuzulassungen im Jänner um 4,6 Prozent gesunken

Verglichen mit dem vorigen Jahr, sind die Auto-Neuzulassungen in der EU im Jänner um 4,6 Prozent gesunken.

Die Nachfrage sei fast in der gesamten Europäischen Union zurückgegangen, hieß es weiter. In Österreich sind die Neuzulassungen um 11,6 Prozent auf 25.257 Autos gesunken. In Spanien wurden um 8 Prozent weniger Pkw zugelassen. In Italien betrug das Minus 7,5 Prozent. In Deutschland sanken die Absätze um 1,4 Prozent, in Großbritannien um 1,6 Prozent und in Frankreich um 1,1 Prozent.