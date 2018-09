EU-Außenministertreffen: Kneissl tanzte mit Kollegen Samba und Bossa Nova

Das sei ein Beispiel, dass “Diplomatie mehr sein kann, als sich wechselseitig Policy-Briefing-Notes um die Ohren zu hauen”, so die Außenministerien, die bei diesem EU-Rat als Gastgeberin fungierte. Bei dem Treffen sei, so hätten es ihr auch einige Anwesende bestätigt, “einiges weitergegangen”.

Am Donnerstagabend hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die EU-Außenminister sowie ihre Amtskollegen aus Südosteuropa zu einem Empfang in die Präsidentschaftskanzlei geladen. Von Mittwoch bis Freitag waren die EU-Verteidigungs- sowie Außenminister zu informellen Gesprächen im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes in Wien.

(APA/Red)