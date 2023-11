EU-Außengrenzen: Mikl-Leitner fordert wirksamen Schutz

Die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), hat auf der Tagung der "Versammlung der Regionen Europas" (VRE) im NÖ Landhaus in St. Pölten die Forderung nach einem wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen unterstrichen. Gleichzeitig betonte sie die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für die Regionen in Europa. Mikl-Leitner wies auch darauf hin, dass Niederösterreich zu den Ländern gehöre, die erheblich von der EU profitiert hätten.

Mikl-Leitner fordert stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen

Sie forderte einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen, um sicherzustellen, dass Schlepper nicht darüber entscheiden, wer in die EU kommt, sondern die Gesetze. Sie betonte die Notwendigkeit von Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU und erklärte, dass diese Debatte schon seit 20 Jahren geführt werde. Mikl-Leitner betonte, dass die EU an einem Wendepunkt angekommen sei und strengere Gesetze benötige.