EU-Afrika-Forum in Wien: Stärkere Kooperation zwischen den Kontinenten

Beim EU-Afrika-Forum in Wien ging es heute über Forschung und Wissenschaft. Mehr Geld soll in die Sparte fließen, Kooperationen sollen ausgebaut werden.

Österreich will die Wissenschaftskooperation zwischen Universitäten in Österreich und Afrika stärken. Dazu sollen mehr Mittel als bisher bereitgestellt und ein Netzwerk österreichischer und afrikanischer Universitäten und Forschungseinrichtungen aufgebaut werden, wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Dienstag am Rande des EU-Afrika-Forums in Wien ankündigte.

Juncker: Afrika braucht Europa

Zum offiziellen Beginn des EU-Afrika-Forums am Dienstag in Wien haben die Teilnehmer Einigkeit und Willen zur Intensivierung der Beziehungen demonstriert. “Europa braucht Afrika und Afrika braucht Europa”, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seiner Rede.Sowohl Juncker als auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonten, dass sich die beiden Kontinente in einer “Schicksalsgemeinschaft” befänden. Man müsse eine “Partnerschaft auf Augenhöhe aufbauen, auf Grundlage einer gemeinsamen Verantwortung”, so Juncker. Bisher sei die “Geber-Nehmer-Beziehung” vorherrschend gewesen, sagte der Luxemburger in Anspielung auf Entwicklungshilfe. In den letzten Jahren sei die Beziehung “weiter reduziert” worden “auf die Ebene der Migration”. Das Forum heute sei deshalb bewusst kein “Migrationsgipfel”, betonte Juncker. Europa müsse seinen Blick auf Afrika ändern, forderte Kurz.