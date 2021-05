Estnische Präsidentin Kaljulaid zu Besuch in Wien

Die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid ist am Mittwoch im Rahmen eines Staatsbesuchs in Wien zu Gast. Sie wird Gespräche mit Van der Bellen, Kurz, Sobotka und Ludwig führen.

Zunächst empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Amtskollegin um 10.30 Uhr in der Hofburg. Um 12.00 Uhr ist ein Pressegespräch angesetzt, wir berichten via Livestream.

all

all

self

self

Um 14.30 Uhr trifft Kaljulaid den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und wird sich dabei auch in das Goldene Buch der Stadt Wien eintragen. Im Anschluss ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geplant (15.00 Uhr).

Wirtschaftliche Erholung nach Corona-Krise als Gesprächsthema

Wichtige Punkte der Gespräche sind die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und die Bekämpfung der Klimakrise. Am Nachmittag nehmen Kaljulaid und Van der Bellen an einem bilateralen Wirtschaftsforum teil, auch ein Treffen Kaljulaids mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist anvisiert. Am Donnerstag findet im Haus der EU dann noch ein virtuell verfolgbares Gespräch zwischen der Präsidentin und dem Bundespräsidenten statt. Themen sind die nächsten dringlichen Herausforderungen, mit denen Europa nach der Corona-Pandemie konfrontiert sein wird.