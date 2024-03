Essfertige Beutelsalate nicht immer zum Verzehr geeignet

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat Beutelsalate im Labor analysieren lassen.

Beutelsalate-Test: Nur ein Produkt überzeugte zur Gänze

Testsieger wurde einer der preiswertesten Salate, hier gab es keine Beanstandungen. Vier weitere Produkte wurden "insgesamt als in Ordnung befunden", hatten jedoch leichte Mängel in puncto Geruch, Geschmack und/oder Textur. Zudem wurde bei der mikrobiologischen Untersuchung dieser Salate auch eine Belastung mit Hefen festgestellt. In einem Fall war der Richtwert an Schimmelpilzen überschritten.