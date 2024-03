Essen wir in Zukunft nur mehr Schlangen?

Forscher argumentieren damit, dass Schlangen als Nahrungsmittel gezüchtet werden sollten, da ihre Aufzucht einfacher und kostengünstiger sei als die von Hühnern und Kühen.

Analysen von Python-Farmen in Vietnam ergaben, dass die Tiere bei der Umwandlung von Futtermitteln in Fleisch achtmal effizienter waren als Warmblüter und außerdem weniger Treibhausgase produzieren, die die Umwelt belasten. Laut Experten sollten Pythons deswegen einen wichtigeren Platz in der Landwirtschaft einnehmen. Mehr dazu im Video.