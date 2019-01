Essen in Wiener Schulen: Bio-Anteil auf 50 Prozent erhöht

In Wien wird an öffentlichen Ganztagsschulen der Bio-Anteil in den Mittagessen und Jausen von 40 auf 50 Prozent erhöht.

2001 wurde die erste Initiative für Bio-Essen in Wiener Bildungseinrichtungen gesetzt. “Seither konnte der Bio-Anteil der Mittagessen in Schulen und Kindergärten stetig gesteigert werden”, so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Nun wird der Bio-Anteil noch einmal erhöht. In den Mittagessen und Jausen an öffentlichen Ganztagsschulen in Wien wird der Bio-Anteil anstelle von 40 auf 50 Prozent liegen.

Die Mittagsverpflegung für Schüler in Wien soll so künftig noch gesünder und ausgewogener werden. Eine Studie von Greenpeace 2018 ergab, dass Wien deutlich auf Platz 1 landet, wenn es um gesundes und umweltfreundliches Essen in den Bundesländern geht.

Wiener Schulen: “Tiergerechtigkeit” wird wichtiger Außerdem wurde erstmal auch das Thema “Tiergerechtigkeit” bei der Schulverpflegung aufgegriffen. Von nun an dürfen nur mehr Eier und Eiprodukte von Hühnern aus Freilandhaltung verwendet werden.

Eine wichtige Rolle bei den Veränderungen spielt unter anderem der Landeselternverand Wien. Dort werden nämlich die notwendigen Prozesse abgewickelt, aber er dient auch als Bindeglied zwischen den Eltern und den Lieferanten. Forderungen und Entscheidungen der Eltern werden mit den Lieferanten der jeweiligen Schule koordiniert.