eSports Team plan-B wird von Wien Energie unterstützt

Ab sofort wird das erfolgreichste österreichische eSports Team plan-B von Wien Energie unterstützt. Wien Energie wird nun der offizielle Hauptpartner.

plan-B wurde 1996 gegründet und zählt zu den bekanntesten und traditionsreichsten Club Österreichs. Außerdem gehört es zu den ältesten eSport-teams weltweit. Am kommenden Woche steht bereits eines der größten eSports Events des Jahres – das Electronic Sports Festival – an. Dort werden die Teammitglieder ihren neuen Hauptpartner bereits am Trikot tragen. Insgesamt sind bei plan-B über 45 Spielerinnen und Spieler engagiert, die in unterschiedlichen Disziplinen und Formationen spielen.