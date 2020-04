Eskimo verteilt Gratis-Eis an Alltagshelden

Während der Corona-Krise sind viele Menschen nach wie vor unermüdlich im Einsatz für andere. Eskimo will sich bei diesen Alltagshelden bedanken und verschenkt Gratis Eis.

Viele arbeiten für uns alle in vorderster Reihe, ob in den Spitälern, Pflegeheimen, an den Kassen, bei den Feuerwehren und Rettungsdiensten, bei der Polizei, in Kindergärten oder in Logistikunternehmen, sowie an vielen anderen Orten mehr, davon zahlreiche auch im Verborgenen. Eskimo will sich bei diesen Menschen bedanken.