Escape Rooms in Österreich: Nicht unbedingt von Feuerwehr abgesegnet

Nach dem Brand eines Escape Rooms in Polen, bei dem fünf Mädchen ums Leben kamen, wird auch auf die Brandbestimmungen hiesiger Escape Rooms geachtet. Besonders in Wien erfreuen sich diese großer Beliebtheit.

Escape Rooms in Wien immer beliebter

Was die Escape Rooms betrifft, die sich auch in Wien zunehmender Beliebtheit erfreuen, folgen diese alle dem selben Prinzip: Eine Gruppe entscheidet sich für ein Szenario und wird nach einführenden Erklärungen in einem Raum eingeschlossen. Dort haben sie eine bestimmte Zeit, um verschiedene Rätsel zu lösen, um innerhalb der vorgegebenen Zeit zu “entkommen”. Die Erfolgsquote liegt bei den Adventurerooms Wien je nach “Story” bei 40 bzw. 60 Prozent. Wie eine Mitarbeiterin berichtete, werden die Gäste dabei per Video echtzeitüberwacht – und bekommen dabei auch den einen oder anderen Tipp. Bis dato hätte man aber noch nie wegen eines Notfalls abbrechen müssen.