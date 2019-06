Es wird heiß: Nach sommerlichen Pfingsten folgt Hitzewelle

Für richtiges Sommerwetter brauchte man heuer etwas Geduld, nun ist es soweit. Das Pfingstwochenende wird viel Sonnenschein mit sich bringen, ab kommender Woche wird eine Hitzewelle erwartet.

Wetter in Österreich: Es wird warm

Das Wetter im Alpenraum präsentiert sich derzeit sommerlich, jedoch teils unbeständig. „Das Zusammenspiel aus einem Höhentief über dem Balkan und einem zweiten Tief über Deutschland hat am Donnerstag besonders östlich von Salzburg teils kräftige Gewitter zur Folge“, so UBIMET- Chefmeteorologe Manfred Spazierer.

Am Freitag soll sich das Wetter schließlich wieder beruhigen. Der Luftdruck wird an diesem Tag steigen und nach den Restwolken wird sich die Sonne überall durchsetzen. Eine schwache Kaltfront bringt der Alpennordseite über Nacht wieder dichte Wolken, welche auch am Samstag nur langsam weichen. Entsprechend bleibt es hier tagsüber etwas kühler als zuletzt, im Süden und Osten setzt sich jedoch das sonnige und warme Wetter fort.

Pfingsten bringt viel Sonnenschein mit sich

Der Pfingstsonntag wird mit viel Sonnenschein starten. Nur in Kärnten und der Obersteiermark halten sich anfangs noch teils dichte Wolken, die auch vereinzelt ein paar Tropfen mit sich bringen können. „Später bilden sich im ganzen Land Quellwolken, damit stellt sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein“, sagt Spazierer. „Dazu bleibt es weitgehend trocken, nur über den Bergen im Westen entstehen am Nachmittag vereinzelt Wärmegewitter.“ Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost, dazu liegen die Höchstwerte recht einheitlich bei 25 bis 30 Grad.

Auch am Pfingstmontag wird sich am Wettergeschehen nicht viel ändern. Am Programm steht viel Sonnenschein, die Quellwolken bleiben meist harmlos. Nur über den Bergen von Vorarlberg bis in die Obersteiermark sowie im Mühl- und Waldviertel sind am Nachmittag und Abend vermehrt Schauer und Gewitter zu erwarten. Der Südostwind nimmt etwas an Stärke zu, mit ihm erwärmt sich die Luft auf 26 bis 32 Grad.