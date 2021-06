Es wird heiß: Erste Hitzewelle des Jahres rollt über Österreich

In den kommenden Tagen wird es wieder heißer: Am Samstag steigt das Thermometer auf bis zu 35 Grad, am Montag sind aus heutiger Sicht bis zu 37 Grad möglich.

Die erste Hitzewelle des noch jungen Sommers steht unmittelbar bevor. In den nächsten Tagen wird die 30-Grad-Marke immer häufiger überschritten, am Samstag kündigen sich im Osten Spitzenwerte von bis zu 35 Grad an. Noch etwas heißer dürfte es anschließend werden, nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale sind kommenden Montag rekordverdächtige Höchsttemperaturen von bis zu 37 Grad in Sicht.

Ab Mittwoch überall heiß

Am Mittwoch erfasst die heiße Luft den Großteil Österreichs, dann beginnt auch im östlichen Flachland offiziell die erste Hitzewelle des Jahres. „Die 30 Grad werden dann in jedem Bundesland erreicht“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Die absolut höchsten Temperaturen kündigen sich dabei mit rund 32 Grad im Inntal an.“

Auch an den beiden Folgetagen hält das stabile Hochsommerwetter an. Hitzegewitter beschränken sich am Nachmittag meist auf das westliche und südwestliche Bergland, mit den Temperaturen geht es weiter bergauf. Am Donnerstag gibt es an der föhnigen Alpennordseite schon bis zu 33 Grad, am Freitag zwischen Traunviertel und Tullnerfeld sogar 34 Grad.

Wochenende: Hotspot Osten – Gewitter im Westen

Am Wochenende sickert in die Westhälfte des Landes vorübergehend feuchtere und gewitteranfälligere Luft ein, sodass sich die größte Hitze mehr in den Osten verlagert. So startet der Samstag im Westen schon mit ein paar Schauern und Gewittern, diese werden am Nachmittag etwa westlich von Linz und Villach mehr und können heftig ausfallen. Zudem wird es hier mit 25 bis 30 Grad vorübergehend nicht mehr so heiß. Im Osten dagegen bilden Hitzegewitter die Ausnahme, zudem steigert sich hier die Hitze. Somit ist im östlichen Flachland bei rund 35 Grad ordentlich Schwitzen angesagt.

Bereits am Sonntag wird die Zufuhr heißer Luft aus Südwesteuropa im gesamten Land schon wieder stärker. Verbreitet liegen die Höchstwerte dann zwischen 30 und 35 Grad, noch eine Spur heißer wird es mit rund 36 Grad im östlichen Flachland.

Aus heutiger Sicht steht am Montag der Höhe- und zugleich Endpunkt der Hitzewelle bevor: Im Osten erwärmt sich die Luft im Vorfeld einer Kaltfront noch einmal auf 36 oder gar 37 Grad, letztere beendet mit schweren Gewittern von Westen her aber die knapp einwöchige Hitzewelle.

Österreich-Rekord außer Reichweite

Mit 38,6 Grad im Jahre 2013 hält Waidhofen an der Ybbs den Temperaturrekord für den Monat Juni. Diese Bestmarke dürfte nach derzeitigem Stand nicht erreicht werden, für einzelne Stationsrekorde v.a. im Osten des Landes dürfte es knapp werden. So steht auf der Hohen Warte in Wien noch immer der Juni-Rekord von 36,5 Grad anno 1857, dieser könnte am Höhepunkt der kommenden Hitzewelle knapp geknackt werden. Selbiges gilt beispielsweise für Eisenstadt.