Es ist wieder soweit: Cheesecake Tasting am 13. April im Vienna Marriott Hotel

Der Countdown läuft: Am 13. April lädt das Vienna Marriott Hotel wieder zum Cheesecake Tasting ein.

Cheesecake Fans, aufgepasst! Am Samstag, den 13. April 2024 ist es wieder soweit: Dann öffnet das Vienna Marriott Hotel seine Pforten und es gibt Cheesecakes soweit das Auge reicht. Für das mittlerweile legendäre Tasting gilt auch diesmal: die Cheesecake Variationen werden kostenlos gereicht. Früher dran sein lohnt sich übrigens, denn die Tische werden „first come, first serve“ vergeben.